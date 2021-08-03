Calamai preoccupato: "La lacuna principale è la difesa: non è adatta al gioco di mister Italiano"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno esprimendo la sua preoccupazione per la retroguardia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina in questo momento ha un gigantesco problema nella coppia difensiva centrale. Se ne parla poco, ma senza due "mostri" lì nel mezzo è difficile giocare quel tipo di calcio, con la retroguardia sulla linea del centrocampo. Milenkovic se ne andrà, Pezzella viene offerto a destra e a manca. Igor è un buon giocatore e Quarta ha ampi margini di miglioramento, ma la difesa mi preoccupa. Arriverà Nastasic che la Fiorentina prende per vendere meglio Milenkovic, ma non può certo bastare".

ORSOLINI "Non mi interessa se dal mercato si avvicina Orsolini, quanto giocare con trenta metri di campo scoperti alle spalle".

ESIGENZA DEL MERCATO "Il primo ruolo da coprire era quello del grande centrale difensivo che ti permette di giocare questo tipo di calcio, promosso da Italiano".

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