Calamai: "Le ultime due vittorie del Cagliari alzano la quota salvezza"
Calamai ha scritto della realizzazione del nuovo stadio Franchi.
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2021 18:25
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter della situazione della squadra viola in campionato e dello stadio Artemio Franchi di Firenze.
Questo il suo tweet: "Le ultime due vittorie del Cagliari aumentano la quota salvezza. Lo stadio Artemio Franchi entra nel Ricovery plan. Adesso ci sono i soldi per realizzare uno stadio degno del duemila rispettando gli aspetti architettonici".
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