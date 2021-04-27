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Calamai: "Le ultime due vittorie del Cagliari alzano la quota salvezza"

Calamai ha scritto della realizzazione del nuovo stadio Franchi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2021 18:25
Calamai: "Le ultime due vittorie del Cagliari alzano la quota salvezza" -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter della situazione della squadra viola in campionato e dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Questo il suo tweet: "Le ultime due vittorie del Cagliari aumentano la quota salvezza. Lo stadio Artemio Franchi entra nel Ricovery plan. Adesso ci sono i soldi per realizzare uno stadio degno del duemila rispettando gli aspetti architettonici".

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