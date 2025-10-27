Calamai lancia l’allarme: “Fiorentina: la paura della Serie B è reale. La società deve agire”

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola con il Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha analizzato così il 2-2 tra Fiorentina e Bologna, una gara definita “folle e assurda” per l’andamen...

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola con il Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha analizzato così il 2-2 tra Fiorentina e Bologna, una gara definita “folle e assurda” per l’andamento e l’altalena di emozioni:

“Al termine di una gara così resta il dubbio su come interpretarla: se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. I nervi e l’orgogliosa rimonta finale bastano a giustificare il poco e nulla visto prima. Per me il bicchiere è mezzo vuoto. Il finale, giocato solo con l’orgoglio, senza testa, logica o tattica, non cancella tutto ciò che di brutto e preoccupante si è visto in precedenza."

Il giornalista conclude con un appello alla società viola: “Spero che, oltre alle solite frasi di circostanza, la dirigenza prenda finalmente in mano la situazione e rimetta tutto in discussione. La paura di una retrocessione è reale.”