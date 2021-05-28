Calamai: "Gattuso non può fare i miracoli, dovrà essere aiutato. Europa? Fra 2-3 anni"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'arrivo sulla panchina della Fiorentina di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

PRESENTE "Rino non è una persona banale, è un tecnico solido a cui aggrapparsi nel momento del bisogno. Tuttavia, e non mi stancherò mai di ripeterlo, non dobbiamo dimenticare il punto di partenza della Fiorentina. Ovvero la zona retrocessione dopo tre anni di non-calcio. Fondamentale sarà anche la gestione del caso Vlahovic. Al suo posto farei di tutto per rimanere almeno un altro anno da titolare con queste premesse ambiziose."

FUTURO "Gattuso è la guida giusta per la Fiorentina, ma va aiutato nella costruzione della squadra. Da solo, con questi giocatori, non può certo fare miracoli. Sono convinto che il prossimo sarà l'anno zero di un progetto a medio lungo termine che riporterà la Viola a lottare per il 6/7 posto. Forse tra 2/3 anni. Gattuso non è di passaggio, viene a Firenze per far bene e rimanere a lungo".

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