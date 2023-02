Calamai: “Italiano? Stessi errori di Iachini con attaccanti. Deve crescere per essere allenatore internazionale”

Luca Calamai è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare anche di Fiorentina e si è soffermato sul momento di Vincenzo Italiano alla guida dei Viola. Queste le sue parole:

Italiano è un allenatore all’europea o ha fatto una scelta in questa stagione?

“Italiano deve crescere per essere un allenatore internazionale. Ha parlato del ritorno dal Portogallo il giovedì notte, sono cose che i Presidenti delle big non possono sentire. Per essere un grande allenatore in questo momento storico devi allenare i giocatori giocando le partite. in questo momento Italiano sta vivendo il primo momento di difficoltà, fino ad oggi ha sempre vinto e sempre centrato gli obiettivi. Quando si è presentato a Firenze ha detto che aveva sempre fatto meglio delle annate precedenti, e si è visto anche lo scorso anno. Adesso è in difficoltà e sta sbagliando nella gestione degli attaccanti. Continua a cambiarli con la speranza di trovare quello giusto, questo errore lo fece anche Iachini quando aveva Kouamé, Pedro e Cutrone. Nessuno trovò continuità, con l’arrivo di Prandelli si puntò su Vlahovic ad ogni costo e il serbo è esploso. Italiano deve scegliere l’attaccante e deve puntare su Cabral, il brasiliano è il vero centravanti di questa squadra. E Italiano ora sta facendo confusione anche sul regista, perché Amrabat non è un regista. Regala occasioni da gol agli avversari in ogni partita, Italiano sta facendo un passo indietro, ora dovrà farne due in avanti”

