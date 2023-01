“Spalletti non ha criticato i tifosi del Napoli in autostrada come fece a Firenze con chi lo beccò”

Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato attraverso TMW dando i voti dopo questa giornata di campionato, soffermandosi anche su Luciano Spalletti, che a Firenze dopo Fiorentina-Napoli attaccò pesantemente i tifosi della Fiorentina dopo essere stato insultato dalla tribuna:

“Spalletti ha detto che sono gli altri che si preoccuperanno del Napoli, merita un 7. Se criticherà in maniera dura i tifosi in autostrada come lo fece per i tifosi che lo beccarono a Firenze meriterà mezzo voto in più”.

