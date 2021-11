Calamai: “Errore non prendere l’esterno chiesto da Italiano. 50 milioni da Chiesa da spendere”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola passato e futuro:

“Quest’estate a Moena Italiano aveva fatto una sola richiesta sul mercato, quella dell’esterno, che non è arrivato ed è un errore che stiamo ancora pagando. A giugno arriveranno i 50 milioni di Chiesa dalla Juventus, quindi i soldi ci sono, non bisogna fare nessuno sforzo. Per andare in Europa servono due colpi a gennaio” conclude Calamai.

IL REPORT MEDICO SU GONZALEZ E NASTASIC