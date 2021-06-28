Calamai: "Stiamo riportando il bel calcio a Firenze. Grande partenza con Gonzalez e Italiano"

Le parole di Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno Toscana

Luca Calamai, nota firma de La Gazzetta Dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare dell'imminente arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La società dia il tempo necessario a Italiano per capire, comprendere e crescere. Credetemi, il mister è veramente bravo. Mi dicono che abbia carattere, sono sicuro che verrà accompagnato perché tutti abbiamo qualcosa da farci perdonare. Se vorrà dei giocatori, per me glieli compreranno. Stiamo rimettendo al centro del villaggio il bel calcio e noi abbiamo bisogno di questo. È difficile riconquistare l’Europa, anche se mi auguro di essere smentito: allora il primo step è tornare a giocare bene per far riaccendere la passione di Firenze. Italiano e Gonzalez sono due punti di partenza davvero ottimi".

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