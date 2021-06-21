Calamai: "Spezia arrabbiato per situazione Italiano, la Fiorentina dovrà "comprare" anche lo staff"
Calamai svela che lo staff di Italiano non ha clausola e la Fiorentina dovrà pagare ai liguri tutti i collaboratori
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2021 14:08
A Radio Bruno ha parlato il giornalista Luca Calamai:
"Italiano? Non c'è stato alcun contatto tra Commisso e Platek, a Spezia sono piuttosto irritati. Non ci sono margini per uscirne con baci e abbracci, non vogliono contropartite e lo staff di Italiano non ha clausola rescissoria e dunque si dovrà trattare singolarmente per portarli a Firenze. Come allenatore non si discute: ha fatto bene ovunque, è un progetto di allenatore molto bello".
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