Calamai: “Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb, il giornalista Luca Calamai si è soffermato sulla Fiorentina: “Vanoli sta facendo un buon lavoro, ma la percentuale che possa restare in viola non sembra andare oltre il 20-25%. A questo punto, su chi punterà Paratici? Anni fa, l’attuale direttore viola si impose con decisione per portare Sarri alla Juventus, vincendo una vera e propria battaglia condotta con determinazione”.

Aggiunge: “Tuttavia, i rapporti tra i due si incrinarono successivamente, anche a causa della gestione di Cristiano Ronaldo. Oggi viene spontaneo chiedersi: è possibile far sedere Paratici e Sarri allo stesso tavolo? Possono confrontarsi apertamente e superare le incomprensioni del passato? Perché Sarri rappresenterebbe il profilo ideale per aprire, insieme a Paratici, un nuovo e ambizioso ciclo viola”.