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Calamai: “Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze”

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Calamai: “Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze”

Redazione

29 Marzo · 15:45

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 16:00

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Le parole del noto giornalista e tifoso Viola, Luca Calamai, che si sofferma sul futuro allenatore della Fiorentina

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb, il giornalista Luca Calamai si è soffermato sulla Fiorentina: Vanoli sta facendo un buon lavoro, ma la percentuale che possa restare in viola non sembra andare oltre il 20-25%. A questo punto, su chi punterà Paratici? Anni fa, l’attuale direttore viola si impose con decisione per portare Sarri alla Juventus, vincendo una vera e propria battaglia condotta con determinazione”. 

Aggiunge: “Tuttavia, i rapporti tra i due si incrinarono successivamente, anche a causa della gestione di Cristiano Ronaldo. Oggi viene spontaneo chiedersi: è possibile far sedere Paratici Sarri allo stesso tavolo? Possono confrontarsi apertamente e superare le incomprensioni del passato? Perché Sarri rappresenterebbe il profilo ideale per aprire, insieme a Paratici, un nuovo e ambizioso ciclo viola”. 

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