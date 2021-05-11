Calamai: "Sarri voleva parlare con Commisso. Gattuso? C'è tanto mistero sulla scelta"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha affrontato i temi di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno

Luca Calamai, giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Gattuso è il favorito per la panchina della Fiorentina ma vedo un grande mistero intorno a questa scelta, andranno cambiati 5/6 titolari per accontentare chiunque si sieda in panchina nella prossima stagione. Dipendesse da me rinnoverei il contratto a Ribery, è importante averlo anche per Vlahovic. Ho saputo che Sarri avrebbe parlato volentieri con Commisso ma questo non è avvenuto” conclude Calamai.

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