Calamai: "Milenkovic lascia la Fiorentina. Pezzella può rimanere. Obiettivo di Gattuso 50 punti"

Il giornalista della Gazzetta, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno dei movimenti di mercato della Fiorentina dopo l'arrivo di Gattuso

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Ribery lo vedo male nel 4-2-3-1 di Gattuso, non so cosa possa fare e in quale posizione, credo che non rimanga secondo me. In difesa credo che Pezzella rimarrà invece, lo scorso campionato ha fatto troppo male per essere il giocatore che conosciamo. Chi non rimarra sicuramente è Milenkovic che ha già un accordo con il suo procuratore per andare via. Si punterà su Quarta, su cui la Fiorentina punta tanto. L’obiettivo di Gattuso è quello di fare almeno 50 punti, costruendo una squadra forte con l’aiuto anche del potente procuratore Jorge Mendes, ma la vera garanzia di questa Fiorentina è lo stesso Gattuso” conclude Calamai.

CORRIERE FIORENTINO, PER RIBERY PRONTO INGAGGIO PART TIME

https://www.labaroviola.com/corfio-offerto-a-ribery-un-ruolo-part-time-ed-ingaggio-dimezzato-ora-il-francese-dovra-decidere/142132/