CorFio, offerto a Ribery un ruolo part time ed ingaggio dimezzato: ora il francese dovrà decidere

Ribery può restare alla Fiorentina ma con un ruolo part time

Nella Fiorentina di Ribery c'è spazio per uno soltanto tra lui e Ribery. E qua veniamo ad un altro dei temi affrontati. Il confronto per non è andato in scena a Firenze, ma in Versilia. Un faccia a faccia in serata nel quale l'allenatore è stato molto franco con il francese. Sta a FR7 decidere. Se accetterà un ruolo part time (oltre ad un ingaggio ridotto più o meno della metà), Gattuso sarà felice di averlo con sé. Altrimenti amici come prima. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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