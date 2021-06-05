CorFio, Callejon, la cessione si avvicina, è l'ipotesi più concreta per il futuro dell'ex Napoli

Callejon, futuro lontano dalla Fiorentina

Ieri si è visto anche Alessandro Moggi che l'estate scorsa curò il passaggio in viola di Callejon. Ovvio quindi che si sia parlato del futuro dello spagnolo e stando alle poche indicazioni filtrate per l'ex Napoli prende corpo l'ipotesi di una cessione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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