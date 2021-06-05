Gattuso vuole la squadra già pronta entro metà agosto: il tecnico ha già dato le prime indicazioni

Gattuso ha visitato tutte le strutture, lunga riunione

E' stato un impatto "fragoroso" quello di Rino Gattuso, ieri a Firenze per la prima volta da allenatore della Fiorentina. Determinato a dar immediatamente una spinta forte alla programmazione della prossima stagione. Sguardo serio, come se fosse già in pieno clima campionato, Gattuso ha visitato l'intera struttura e dopo circa un'ora si è iniziato a fare sul serio. Nella lunga riunione il mister ha detto di volere la squadra fatta per l'inizio della stagione di Coppa Italia, e quindi per metà agosto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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