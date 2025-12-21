Calamai: “Paratici venga annunciato domani per dare continuità a questo risultato importante”

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commemorare la prima vittoria in campionato della Fiorentina: “Mi auguro che già domani venga annunciato Paratici per dare continuità a questo risultato importante, in modo tale che possa andare a cercare qualche giocatore importante, perché oggi puoi essere un po’ più attrattivo.

Ora non si faccia i fiorentini, non siamo di sicuro salvi. La partita è stata condizionata dalla follia di Okoye. Se non altro la squadra ha girato sia davanti che dietro, ma non siamo ancora a nulla, abbiamo trovato il pianerottolo e il percorso rimane molto lungo”.