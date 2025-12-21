21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Calamai: “Paratici venga annunciato domani per dare continuità a questo risultato importante”

Redazione

21 Dicembre · 20:57

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 20:57

ACF FiorentinacalamaiParatici

Il giornalista si è espresso sulla prima vittoria della Fiorentina, auspicando l’arrivo quanto prima di Paratici

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commemorare la prima vittoria in campionato della Fiorentina“Mi auguro che già domani venga annunciato Paratici per dare continuità a questo risultato importante, in modo tale che possa andare a cercare qualche giocatore importante, perché oggi puoi essere un po’ più attrattivo.

Ora non si faccia i fiorentini, non siamo di sicuro salvi. La partita è stata condizionata dalla follia di Okoye. Se non altro la squadra ha girato sia davanti che dietro, ma non siamo ancora a nulla, abbiamo trovato il pianerottolo e il percorso rimane molto lungo”.

