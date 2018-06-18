Meret al Napoli per colpa della voglia viola di non pagare subito. I retroscena della beffa di mercato

Alex Meret è praticamente un nuovo giocatore del Napoli, il club partenopeo ha sborsato 25 milioni di euro piu bonus per aggiudicarsi il portiere classe 97 considerato il più forte giovane italiano in...

Alex Meret è praticamente un nuovo giocatore del Napoli, il club partenopeo ha sborsato 25 milioni di euro piu bonus per aggiudicarsi il portiere classe 97 considerato il più forte giovane italiano in circolazione (insieme a Donnarumma).

Meret è stato vicino per diverse settimane alla Fiorentina che per lui aveva mostrato grande interesse. Il portiere aveva accettato la proposta viola, come rivelato anche dal preparatore dei portiere della Spal. (LEGGI QUI). Toccava solo alla società viola, nella persone del direttore generale Pantaleo Corvino, trovare un accordo con l'Udinese che chiedeva 25 milioni di euro.

Ma la Fiorentina, pur ritenendo il portiere il grande obiettivo per la propria porta, non ha mai voluto offrire i 25 milioni di euro richiesti dalla società friulana. La proposta viola era un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una formula che non ha mai trovato l'assenso dell'Udinese che voleva 25 milioni di euro cash.

La società bianconera è rimasta sulle sue posizioni e la Fiorentina in questo modo ha perso diverso tempo, tempo perso che poi ha favorito società come Roma e Napoli che si sono inserite successivamente nell'affare con poi la squadra napoletana che si è aggiudicata il portiere con proprio 25 milioni di euro.

Una mancata operazione che è destinata ad essere un grande rimpianto per la società viola dato che per diverso tempo era l'unica squadra a volere e trattare realmente Meret. Ma tirando troppo la corda...

Flavio Ognissanti