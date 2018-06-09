Prep. portieri Spal: “Meret? Mi ha confermato che per lui la Fiorentina sarebbe l'ideale”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato il preparatore dei portieri della Spal ed ex viola Cristiano Scalabrelli: " Di Meret si parla da quando era un bambino. E’ stato due anni con noi, ha vin...

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato il preparatore dei portieri della Spal ed ex viola Cristiano Scalabrelli: " Di Meret si parla da quando era un bambino. E’ stato due anni con noi, ha vinto il campionato di Serie B e questo gli ha dato sicurezze importanti. E’ un uomo, non un ragazzo, molto più maturo della sua età. Ha voglia di crescere, un’apertura mentale a 360 gradi. A Ferrara ha fatto molto bene nonostante qualche piccolo infortunio, il primo non curato benissimo. E’ il talento più puro e completo in Italia. Sa fare tutto, ha personalità. A Ferrara è più semplice mostrarlo, Firenze sarebbe il trampolino ideale per lanciarlo verso il grande calcio. E’ un investimento che io farei di corsa. Deve ancora lavorare tantissimo. Con il ragazzo ci siamo sentiti appena sono uscite le notizie sulla Fiorentina. Gli ho detto che non ci sarebbe niente di meglio di andare a Firenze, lui è d’accordo. Ma bisogna superare lo scoglio Pozzo.