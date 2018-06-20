Sportitalia, incontro domani di Corvino per de Paul. Si punta alla chiusura

Durante la trasmissione sul calciomercato di Sportitalia si è parlato anche della Fiorentina. In particolare si è ribadito un forte interesse della squadra viola per Rodrigo De Paul dell'Udinese. Corv...

Durante la trasmissione sul calciomercato di Sportitalia si è parlato anche della Fiorentina. In particolare si è ribadito un forte interesse della squadra viola per Rodrigo De Paul dell'Udinese. Corvino domani avrà un incontro con l'Udinese per definire la situazione. Non è da escludere l'inserimento di contro partite tecniche, mentre l'operazione sarebbe scissa da quella di Alex Meret