Nazione, la Fiorentina vuole Meret, possibile scambio col Napoli che potrebbe prendersi Dragowski

Fiorentina e Napoli potrebbe scambiarsi portiere nella prossima stagione con Dragowski in azzurro e Meret in viola

Questa mattina l’edizione de La Nazione tenta di fare il punto della situazione per la porta viola. Secondo il quotidiano appena la Fiorentina riuscirà a cedere Dragowski avrà dei soldi da investire. Il nome più gettonato in casa viola è quello di Alex Meret del Napoli, consigliato nei mesi scorsi ai viola anche da Emiliano Viviano, e proprio con i partenopei potrebbe profilarsi uno scambio di cartellini: in caso di partenza dell’ex Udinese, gli azzurri sarebbero pronti ad investire proprio sul portiere polacco della Fiorentina. L'alternativa resta Carnesecchi, dell'Atalanta in prestito alla Cremonese, con il calciatore che potrebbe arrivare in viola a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

IKONE' E UNA TRADUZIONE MAL RIPORTATA

https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/