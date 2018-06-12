Pedullà: "Per Meret la Fiorentina fa sul serio, lui non vuole rimanere ad Udine. Eysseric..."

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno ecco i suoi aggiornamenti sulle manovre della Fiorentina:"Per Meret la Fiorentina andrà fino in fondo, il gioc...

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno ecco i suoi aggiornamenti sulle manovre della Fiorentina:

"Per Meret la Fiorentina andrà fino in fondo, il giocatore spera che l'affare si chiuda presto specie perchè l'Udinese non ha mai puntato su di lui e quindi vuole andarsene. E' un talento puro forse meglio di Perin ed ha solo bisogno d'esser lucidato. Eysseric? Se la Fiorentina ha preso da Gaspar 5 milioni non vedo perchè non ne possa racimolare qualcuno in più per il francese. I viola devono accaparrarsi un centrocampista"