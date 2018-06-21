Pedullà: "Meret andava chiuso in due-tre giorni. La Fiorentina ha fretta su Pjaca"

Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Radio Bruno: “Se si parla di affari come quello di Meret, o lo si chiude entro 48-72 ore oppure non si chiude più. Lui era convinto e riteneva la Fiorenti...

Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Radio Bruno: “Se si parla di affari come quello di Meret, o lo si chiude entro 48-72 ore oppure non si chiude più. Lui era convinto e riteneva la Fiorentina un passaggio fondamentale per il salto di qualità, per me il Napoli ora ha le carte giuste per prenderlo. La storia di Pjaca è diversa perché il Valencia sta andando verso la cessione di Cancelo ma senza il croato, solo con soldi. Se non si scatena un’asta con un’offerta da 20-25 milioni, la Fiorentina ritiene di avere legittime speranze di arrivare a lui. Bisogna aspettare la fine del Mondiale però la Fiorentina ha fretta, se stasera entra e segna, può arrivare qualcuno ad alzare il prezzo”.