Il Napoli molla Meret e piomba su Areola. Si riapre una possibilità per i viola?
Il Napoli ha mollato la pista Meret per chiudere per un portiere più pronto e con maggiore esperienza internazionale come Areola. Giudicata troppo poca l'esperienza del portiere dal Napoli, e non è pi...
Il Napoli ha mollato la pista Meret per chiudere per un portiere più pronto e con maggiore esperienza internazionale come Areola. Giudicata troppo poca l'esperienza del portiere dal Napoli, e non è piaciuto l'atteggiamento dell'Udinese che ha giocato troppo rialzo.
Con questa mossa del club azzurro sia riapre uno spiraglio per la Fiorentina anche se l'affare resta complicato. La Fiorentina non ha chiuso con altri portieri perchè vuole provare fino alla fine con Meret. Col Napoli sfumato si può rientrare in gioco, anche se resta da vedere come si muoverà la Roma in caso di probabile partenza di Alisson.
Lorenzo Bigiotti