Il Napoli molla Meret e piomba su Areola. Si riapre una possibilità per i viola?

Il Napoli ha mollato la pista Meret per chiudere per un portiere più pronto e con maggiore esperienza internazionale come Areola. Giudicata troppo poca l'esperienza del portiere dal Napoli, e non è pi...

A cura di Lorenzo Bigiotti 22 giugno 2018 10:56

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