Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese...
Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 10:53
Pista confermata. Con un particolare in più: Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare, l’eredità di Sportiello. Ora bisogna trovare una soluzione che accontenti l’Udinese, la valutazione è alta, e in qualche modo si cercherà di arrivare alla quadratura. Ma il sì totale di Meret è un passaggio fondamentale.
A scriverlo è Alfredopedulla.com