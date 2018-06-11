Labaro Viola

Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese...

Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 10:53
Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese... -
Calciomercato
Meret
Condividi

Pista confermata. Con un particolare in più: Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare, l’eredità di Sportiello. Ora bisogna trovare una soluzione che accontenti l’Udinese, la valutazione è alta, e in qualche modo si cercherà di arrivare alla quadratura. Ma il sì totale di Meret è un passaggio fondamentale.

A scriverlo è Alfredopedulla.com

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok