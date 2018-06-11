Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese...

Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2018 10:53

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