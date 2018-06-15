Stadio, l'Udinese non vuole fare sconti per Meret, la Fiorentina offre 20 milioni

È il momento più difficile della trattativa tra Udinese e Fiorentina per portare a Firenze Alex Meret come riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio. Infatti il club friulano non vuole acc...

È il momento più difficile della trattativa tra Udinese e Fiorentina per portare a Firenze Alex Meret come riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio. Infatti il club friulano non vuole accettare le condizioni di pagamento dilazionato che la società viola preferisce e quindi fa emergere la linea "Resta a Udine", dal canto suo la Fiorentina fa sapere che sarebbe disposta ad abbandonare la trattativa e prima di farlo, sempre secondo il quotidiano, offre 20 milioni all'Udinese. Le alternative restano Rafael Cabral e Letica.