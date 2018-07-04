Visite mediche in corso per Meret a Villa Stuart: è un nuovo giocatore del Napoli

L'estremo difensore classe '97, Alex Meret, in questi minuti è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti, e dopo le consuete vi...

A cura di Redazione Labaroviola 04 luglio 2018 12:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret

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