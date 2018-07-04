Visite mediche in corso per Meret a Villa Stuart: è un nuovo giocatore del Napoli
L'estremo difensore classe '97, Alex Meret, in questi minuti è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti, e dopo le consuete vi...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 12:25
L'estremo difensore classe '97, Alex Meret, in questi minuti è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti, e dopo le consuete visite si legherà ufficialmente al Napoli. Il portiere arriva dall'Udinese per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro.
A riportarlo, Tuttomercatoweb