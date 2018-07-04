Tuttosport, Ndong nuovo nome per la Fiorentina. Anche il Torino sul ragazzo

Come riporta Tuttosport, la Fiorentina starebbe valutando il centrocampista classe 1994 del Sunderland Didier Ndong. Su di lui anche il Torino

Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe pensando a Didier Ndong per il centrocampo. Il giocatore classe 1994, in uscita dal Sunderland, è seguito insistentemente anche dal Torino di Mazzarri. A causa di alcuni cavilli contrattuali peró, sembra attualmente rimanere solo un'idea. Ndong inoltre, è seguito anche dall'Atalanta