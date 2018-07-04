Tuttosport, Pjaca intrigato dalla Premier League. Per la Fiorentina..
Come riporta Tuttosport, Marko Pjaca sarebbe già stato bloccato dai viola in caso la Fiorentina avesse accettato il diritto di ricompra..
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 10:34
Come scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, se la Fiorentina avesse detto sì al diritto di riacquisto a beneficio della Juventus (20-25 milioni) Marko Pjaca sarebbegià stato bloccato dai viola. Per il giocatore resta vicinissima la prospettiva Premier League, mentre i turchi del Fenerbahce al momento non intrigano l'ex Dinamo Zagabria.