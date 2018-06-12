Meret, la viola offre prestito con alto obbligo di riscatto
Oggi La Gazzetta dello Sport dedica qualche riga al mercato in entrata della Fiorentina, con Corvino che continua a spingere per Meret. L’offerta del direttore generale dell’area tecnica della Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 09:01
Oggi La Gazzetta dello Sport dedica qualche riga al mercato in entrata della Fiorentina, con Corvino che continua a spingere per Meret. L’offerta del direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina è un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro con l’Udinese: si tratta. L'Udinese però vorrebbe poco più di 20 milioni. I viola intanto osservano da vicino Pjaca e Pulgar.