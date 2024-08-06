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Da Napoli fanno dietrofront: "La possibile cessione di Meret è una voce senza fondamento"

Poche ore fa era circolata la voce di un sondaggio della Fiorentina per Alex Meret in seguito alla volontà del Napoli di cedere il portiere ma è la stessa emittente, Radio CRC, a fare dietrofront. Ecc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 19:01
Da Napoli fanno dietrofront: "La possibile cessione di Meret è una voce senza fondamento" -
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Poche ore fa era circolata la voce di un sondaggio della Fiorentina per Alex Meret in seguito alla volontà del Napoli di cedere il portiere ma è la stessa emittente, Radio CRC, a fare dietrofront. Ecco il comunicato:

“Nella giornata di oggi, durante il corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” su Radio CRC, ci si è limitati a riportare una voce di ambienti di mercato legata ad una possibile cessione del portiere del Napoli, Alex Meret. A seguito di verifiche incrociate, possiamo affermare che la voce risulta destituita di qualsiasi fondamento”.

LE PAROLE DI DANIELE CARNASCIALI

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