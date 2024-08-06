Da Napoli fanno dietrofront: "La possibile cessione di Meret è una voce senza fondamento"
Poche ore fa era circolata la voce di un sondaggio della Fiorentina per Alex Meret in seguito alla volontà del Napoli di cedere il portiere ma è la stessa emittente, Radio CRC, a fare dietrofront. Ecc...
Poche ore fa era circolata la voce di un sondaggio della Fiorentina per Alex Meret in seguito alla volontà del Napoli di cedere il portiere ma è la stessa emittente, Radio CRC, a fare dietrofront. Ecco il comunicato:
“Nella giornata di oggi, durante il corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” su Radio CRC, ci si è limitati a riportare una voce di ambienti di mercato legata ad una possibile cessione del portiere del Napoli, Alex Meret. A seguito di verifiche incrociate, possiamo affermare che la voce risulta destituita di qualsiasi fondamento”.
LE PAROLE DI DANIELE CARNASCIALI
https://www.labaroviola.com/carnasciali-il-titolare-puo-essere-ancora-terracciano-non-so-se-il-portiere-sia-una-richiesta-di-palladino/263261/