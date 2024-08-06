Carnasciali: "Il titolare può essere ancora Terracciano. Non so se il portiere sia una richiesta di Palladino"

McKennie nell'operazione Nico Gonzalez? McKennie lo vedrei bene, è un centrocampista centrale di sostanza e lo prenderei

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex calciatore Daniele Carnasciali.

Un voto al mercato della Fiorentina?

"Ad oggi la sufficienza ce l'hanno ma non basta. Il centrocampo è ancora da sistemare. Bene Pongracic, ma lì abbiamo fatto un cambio alla pari con Milenkovic. A centrocampo abbiamo dato via tutti ma non abbiamo preso ancora nessuno. Siamo incompleti".

Interessanti gli arrivi di Colpani e ormai Gudmundsson:

"Dobbiamo guardare all'utilità dei giocatori, per il gioco di Palladino sono perfetti. Kean spero che sia quello visto al PSG, perché ha fatto molto bene. E' un punto interrogativo, come prima punta non è che abbia fatto tanto. E' giovane, ha voglia di riscattarsi, può fare una grande annata. Ho visto l'amichevole di Grosseto, ho visto dei giovani interessanti che spero Palladino tenga in considerazione".

E poi il portiere, perché si fanno tanti nomi:

"Non capisco, perché Terracciano ha fatto bene anche l'anno scorso. Non so se è una richiesta specifica di Palladino, per me il titolare può essere ancora lui".

Palladino può pagare un po' l'inesperienza del doppio impegno?

"Quando si prende un allenatore giovane si sa, si cresce anche con gli errori. Ci può stare sbagliare, ma da qualche parte si deve iniziare. Io penso che deve essere importante il campionato, che si merita la possibilità di lottare per l'Europa che conta. Sarà anche quest'anno difficile lottare per i primi quattro posti, tutti gli anni siamo qui a ricostruire la squadra".

Ma quest'anno farà meglio Italiano al Bologna o Palladino alla Fiorentina?

"Io credo che sia più scomoda la panchina del Bologna, perché con Motta giocava benissimo ed è in Champions. Ora devi confermarti, mentre a Firenze la squadra è in costruzione e ci può stare il primo anno fare qualche errore".

Beltran alternativa a Kean: come lo vede? Può tornare utile in questa stagione?

"L'anno scorso non ha fatto male, è uno che si impegna. Come Kean non è una prima punta, però è uno che ci può stare, magari dando il cambio a Gudmundsson e Colpani. E per me può partire titolare in alcune partite. Davanti sarebbe da trovare il bomber per stare a posto per diversi anni, per poi pensare a costruire la squadra dietro e in mezzo al campo".

L'OPINIONE DI MARCO BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/sentite-bucciantini-la-formula-con-cui-prendi-gudmundsson-non-obbliga-la-fiorentina-a-vendere-nico/263251/