Sentite Bucciantini: "La formula con cui prendi Gudmundsson non obbliga la Fiorentina a vendere Nico"

Il ritardo sul mercato? Anche la Juventus per esempio è nella stessa situazione. Per adesso non c'è stato il colpo che ha iniziato veramente a spostare, la Fiorentina è un cantiere aperto come tanti altri

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina soffermandosi sul possibile addio di Nico Gonzalez ed il probabile arrivo di Albert Gudmundsson a Firenze. Queste le sue parole:

"Nico Gonzalez e Gudmundsson? Gudmundsson sembra sempre più vicino. L'investimento viene fatto nella parte opposta rispetto a quella di Nico Gonzalez, perchè parlo delle cose che stanno avvenendo oggi. Con quella formula con cui prendi Gudmundsson non sei obbligato a vendere Nico: la Fiorentina a quel punto avrebbe due giocatori che nella passata stagione hanno segnato 16 gol a testa. Magari è lui che vuole provare ad alzare l'asticella e fare una nuova esperienza ma allo stesso tempo magari si inizia il campionato con Nico e Gudmundsson in campo."

LE ULTIME SUI MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA CON ALFREDO PEDULLA'

https://www.labaroviola.com/pedulla-tessmann-la-fiorentina-non-aspettera-oltre-giovedi-juve-pensa-a-un-prestito-con-obbligo-per-nico/263193/#google_vignette