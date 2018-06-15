La Roma vende Alisson al Real Madrid? I giallorossi chiedono all'Udinese Meret. Avviati i contatti
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese per Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 08:36
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese per Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per il futuro ma l'età di 21 anni suggerisce i giallorossi di prendere anche un estremo difensore esperto che possa fargli da chioccia.
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