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La Roma vende Alisson al Real Madrid? I giallorossi chiedono all'Udinese Meret. Avviati i contatti

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese per Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 08:36
La Roma vende Alisson al Real Madrid? I giallorossi chiedono all'Udinese Meret. Avviati i contatti -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese per Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per il futuro ma l'età di 21 anni suggerisce i giallorossi di prendere anche un estremo difensore esperto che possa fargli da chioccia.

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