Ag. Meret: "Fiorentina? Non spenderebbe 20 milioni per comprarlo, non è la sua politica"

Il procuratore Andrea Pastorello è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlare del suo assistito Alex Meret:“Fiorentina? Difficile, viste le politiche di Udinese e Fiorentina. Al momento non ab...

Il procuratore Andrea Pastorello è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlare del suo assistito Alex Meret:

“Fiorentina? Difficile, viste le politiche di Udinese e Fiorentina. Al momento non abbiamo avuto contatti con il club viola. Sarebbe sicuramente un salto di qualità importante per il ragazzo. Il valore è di 20 milioni? Penso che il cartellino del ragazzo oggi valga di più. Non penso che la Fiorentina sia intenzionata a sborsare questa cifra, non tanto perché il club viola non possa permetterselo ma perché non credo che una trattativa del genere rientri nella politica societaria della Fiorentina”.