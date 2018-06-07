Sky Sport, Fiorentina forte su Meret ma sarà duello con la Roma. Il costo...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Alex Meret fa gola a molti, in particolare alla Fiorentina, a caccia di un numero uno dopo il ritorno di Sportiello all’Atalanta, club con cui i viola non hanno t...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Alex Meret fa gola a molti, in particolare alla Fiorentina, a caccia di un numero uno dopo il ritorno di Sportiello all’Atalanta, club con cui i viola non hanno trovato ancora l’accordo per il riscatto. Quello del classe ’97 è il nome in cima alla lista della società di Della Valle, che lo chiesto all'Udinese proponendo un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero, proprietario del cartellino di Meret, però non è troppo convinto della soluzione offerta dai viola, vista la volontà di venderlo ad una cifra che si avvicini ai 25 milioni di euro. Su Meret, in prestito nell’ultima stagione alla Spal, c'è sempre la Roma, che potrebbe accelerare la trattativa in caso di partenza di Alisson.