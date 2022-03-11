Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra

Nuovo infortunio per Alex Meret, da tempo uno dei candidati al trasferimento a Firenze per sostituire Dragowski.

Piove sul bagnato per il Napoli e per Alex Meret. Il portiere azzurro, più volte entrato nel mirino della Fiorentina, dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori diverse partite anche ad inizio stagione, ha sofferto, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Una ricaduta, che terrà lontano il portiere di Spalletti lontano dal campo almeno per le prossime tre settimane.

Una non lieta novità che rischia di rimescolare le valutazioni in sede di calciomercato della Fiorentina, che potrebbe ora affondare il colpo per un altro profilo.

PRUZZO SICURO: ''CON PIATEK PARTI SEMPRE IN VANTAGGIO DI UN GOL. CERTE COSE CE LE HAI O NON CE LE HAI''

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