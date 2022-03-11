Labaro Viola

Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra

Nuovo infortunio per Alex Meret, da tempo uno dei candidati al trasferimento a Firenze per sostituire Dragowski.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2022 17:01
Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra -
Calciomercato
News
Fiorentina
Napoli
Meret
Condividi

Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra

Piove sul bagnato per il Napoli e per Alex Meret. Il portiere azzurro, più volte entrato nel mirino della Fiorentina, dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori diverse partite anche ad inizio stagione, ha sofferto, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Una ricaduta, che terrà lontano il portiere di Spalletti lontano dal campo almeno per le prossime tre settimane.

Una non lieta novità che rischia di rimescolare le valutazioni in sede di calciomercato della Fiorentina, che potrebbe ora affondare il colpo per un altro profilo.

PRUZZO SICURO: ''CON PIATEK PARTI SEMPRE IN VANTAGGIO DI UN GOL. CERTE COSE CE LE HAI O NON CE LE HAI''

https://www.labaroviola.com/pruzzo-sicuro-con-piatek-parti-sempre-in-vantaggio-di-un-gol-certe-cose-ce-lhai-o-non-ce-lhai/168642/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok