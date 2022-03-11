Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "

Le parole di Roberto Pruzzo ai microfoni di Lady Radio su Krzysztof Piątek

Roberto Pruzzo, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del bomber di casa Fiorentina, Krzysztof Piątek. Ecco le sue parole: "Deve continuare a fare quello che sa fare, gol. Con lui in campo si parte con un gol di vantaggio, ma le cose di contorno non sono da Piatek. Nel gol con l'Atalanta c'è il mestiere e la conoscenza degli spazi, poi lui prevede e intuisce cosa accadrà in area di rigore. Certe cose o ce le hai o non ce le hai".

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