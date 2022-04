Incrocio Meret-Dragowski in panchina, anticipo di mercato? Entrambi con la valigia pronta

Ci sono possibili, magari complicati, incroci di mercato ad accompagnare la sfida fra Napoli e Fiorentina. E se l’ultimo contatto in questa direzione ci riporta all’affare Callejon (comunque già libero dal club azzurro al momento della firma con quello viola), diverso il discorso potrà essere, quando, in estate Fiorentina e Napoli riguarderanno il rispettivo reparto-portieri. Così, oggi pomeriggio, dando un’occhiata alle panchine, sarà facile rileggere quanto potrebbe accadere a breve. Meret non è più il numero uno titolare del Napoli, non ha intenzione di firmare un nuovo contratto e farà la valigia.

Il mercato sembra volerlo accompagnare nella direzione di Firenze e l’operazione non è impossibile, anche se la Fiorentina sta monitorando altre soluzioni. Un’occhiata alla panchina viola ed ecco Dragowski. Posizione simile – se non identica – a quella di Meret. Posto fisso da titolare ormai perso, rinnovo del contratto lontano dalla realtà e la percentuale di possibilità di addio a giugno praticamente al limite. E qui ecco tornare in scena il possibile incrocio viola-azzurro. Dragowski è già stato accostato al Napoli, a gennaio, può essere un buon vice-alternativa di Ospina e se Spalletti lo chiamasse difficilmente risponderebbe con un no. Lo scrive La Nazione.

