Antognoni: “L’artefice di questa Fiorentina è Italiano, all’addio di Vlahovic si è visto il suo merito”

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Fiorentina e Napoli hanno motivazioni importanti. Torreira e Anguissa out? Ci perde di più la Fiorentina. Il Napoli ha i cambi per sopperire all’assenza, la Fiorentina no. Poi ci sarò Osimhen. L’artefice di questa Fiorentina è Italiano. All’addio di Vlahovic si è visto il merito di Italiano, ti va via uno forte ma ne arrivano due nuovi meno forti ma non fai notare la differenza. La forza del Napoli è il centrocampo. Spalletti dà passione, fa giocare tutti”.

LEGGI ANCHE, ALLEGRI, FRECCIATA ALLA FIORENTINA: “VLAHOVIC ADESSO GIOCA PER VINCERE E LO FA OGNI TRE GIORNI”