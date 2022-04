Italiano deve sciogliere l’ultimo dubbio: Cabral o Piatek dal 1′, il brasiliano è in vantaggio

Italiano ha ancora un dubbio in attacco, vale a dire mettere Cabral o Piatek, i due si giocano una maglia da titolare. Il centravanti brasiliano sta sempre più stupendo Italiano, il quale potrebbe dargli continuità. Piatek ha ancora addosso le scorie dell’infortunio subito alla caviglia in Nazionale, anche se giorno dopo giorno sta migliorando. La sensazione è quella che il brasiliano sia comunque in vantaggio. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI: “L’ARTEFICE DI QUESTA FIORENTINA È ITALIANO, ALL’ADDIO DI VLAHOVIC SI È VISTO IL SUO MERITO”