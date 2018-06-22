Maxi scambio con l'Udinese? In viola potrebbero arrivare De Paul e Meret

Secondo quello che riporta La Nazione, Al dg Pantaleo Corvino piace Rodrigo De Paul, trequartista o esterno argentino, e ancora di più è certo l’interesse per il portiere Alex Meret. Nella trattativa...

Secondo quello che riporta La Nazione, Al dg Pantaleo Corvino piace Rodrigo De Paul, trequartista o esterno argentino, e ancora di più è certo l’interesse per il portiere Alex Meret. Nella trattativa a doppio filo tra Fiorentina e Udinese si intrecciano anche i nomi dei giocatori viola in uscita (Eysseric, forse Saponara). L'Udinese fa comunque notare che non mancano le offerte cash, sopratutto per Meret