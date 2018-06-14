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CdS Stadio, Corvino vuole Meret con la "formula Saponara" prestito biennale ed obbligo di riscatto

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la trattativa per Meret di proprietà dell'Udinese continua serrata. Corvino vorrebbe portare il giocatore in viola con la stes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 09:24
CdS Stadio, Corvino vuole Meret con la "formula Saponara" prestito biennale ed obbligo di riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la trattativa per Meret di proprietà dell'Udinese continua serrata. Corvino vorrebbe portare il giocatore in viola con la stessa identica formula che ha portato Saponara in viola: prestito biennale ed obbligo di riscatto per il portiere che negli scorsi giorni ha espresso la volontà di vestire il viola (LEGGI QUI) specie per  via del progetto ambizioso: giovani forti per puntare all'Europa.

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