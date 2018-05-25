Scambio Fiorentina-Udinese: viola su Meret e De Paul, Eysseric può andare in prestito

La Nazione riporta di un possibile asse di mercato tra Udinese e Fiorentina. Ai viola piace Meret, di cui hanno già parlato con i friulani per la porta gigliata della nuova stagione. Il portiere, però...

La Nazione riporta di un possibile asse di mercato tra Udinese e Fiorentina. Ai viola piace Meret, di cui hanno già parlato con i friulani per la porta gigliata della nuova stagione. Il portiere, però, ha una valutazione molto alta. La Fiorentina ha intanto chiesto informazioni anche per De Paul, con Eysseric che potrebbe finire in Friuli con la formula del prestito.