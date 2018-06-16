Sky Sport: la Roma vuole Meret per sostituire Allison, destinato al Real Madrid

Alex Meret, giovane portiere di proprietà dell'Udinese ma attualmente in prestito alla SPAL, è un dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, pa...

Alex Meret, giovane portiere di proprietà dell'Udinese ma attualmente in prestito alla SPAL, è un dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che l'estremo difensore classe '97 si stia, piano piano, allontanando dalla società gigliata. Infatti, secondo le indiscrezioni, Meret pare essere finito nel mirino della Roma, alla ricerca di un nuovo numero 1 per sostituire il partente Allison (destinato al Real Madrid).