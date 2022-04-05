Viviano non ha dubbi ed elogia Meret: ''Mi piace moltissimo, l'ho consigliato alla Fiorentina''

L'ex estremo difensore della Fiorentina ''sponsorizza'' Alex Meret per il futuro della porta viola a 1 Radio Station.

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato dell'imminente sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole:

''Dal punto di vista dell'intensità credo che il Napoli imposterà la partita in modo simile rispetto a quanto fatto a Bergamo, sia Fiorentina che Atalanta giocano con grande intensità.

Se conta difendere meglio per vincere in Serie A? Non saprei, il Napoli non è di certo una squadra rinunciataria, difende con la palla e non si fa attirare in fase pressing, eppure rischia pochissimo grazie alle individualità di giocatori come Koulibaly, che quando gioca fa paura e secondo me è tra i tre difensori più forti del campionato insieme a Chiellini e De Ligt. Spesso si esclude il Napoli dalla corsa scudetto, a mio avviso sbagliando.

Se preferisco Meret o Ospina? Mi piacciono entrambi, Alex l'ho consigliato alla Fiorentina, ha ottima continuità di rendimento. Nel Napoli comprendo il maggiore minutaggio di Ospina però, è più bravo ad impostare dal basso''.

ADANI: ''ITALIANO HA CAMBIATO LA FIORENTINA. DOPO LA PARTENZA DI VLAHOVIC MANDA IN GOL NICO E TORREIRA''

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