Adani e Cassano snobbano De Gea: “Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore”

A Viva el Futbol Antonio Cassano e Lele Adani hanno scelto il miglior portiere della stagione secondo loro, l’ex fantasista di Inter e Roma ha detto che il numero uno più forte del campionato è stato Alex Meret del Napoli, mentre il commentatore RAI ha affermato che Svilar della Roma ha avuto il rendimento migliore snobbando un po’ De Gea: “Meret non è mediatico, ma è un portiere serio e non sbaglia mai. Lui è applicato, attento e sempre sul pezzo, non mi ricordo grossi errori da parte sua e poi è stato il portiere della miglior difesa d’Europa quindi è per forza il migliore della stagione.”

Adani su Svilar: “Per me si è consacrato, in ogni partita ha fatto dei miracoli e ha trainato con Ranieri la Roma alla rimonta. Non dico di più perché per parlare del portiere, bisogna esserlo stati ma per me lui ha proprio portato molti punti.”

Su De Gea: “La stagione è stata buona, ha parato tantissimo ma parte dietro rispetto agli altri due che sono stati fondamentali. Svilar e Meret sono stati i migliori per distacco, lui sta in seconda fila.”