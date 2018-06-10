Corriere dello Sport, Meret alla Fiorentina con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo della Fiorentina per la porta si chiama Alex Meret, portiere dell’Udinese reduce dal periodo in prestito alla Spal. Per cedere il...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 11:38
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo della Fiorentina per la porta si chiama Alex Meret, portiere dell’Udinese reduce dal periodo in prestito alla Spal. Per cedere il giocatore i friulani chiedono più di 20 milioni. Troppi da pagare in una sola volta per i viola, che chiedono un prestito con obbligo di riscatto per poter dilazionare il pagamento in due volte.