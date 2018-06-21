Marchetti (Sky Sport): "Corvino aveva offerto per Meret un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni"

Questo è quello che scrive Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Queste le sue parole su Meret, la Fiorentina e la girandola portie...

Questo è quello che scrive Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Queste le sue parole su Meret, la Fiorentina e la girandola portieri:

"La Roma è in attesa di capire come si evolverà la vicenda Alisson si cautela intanto seguendo Meret e Areola, che piacciono anche al Napoli. Attenzione qui ai prezzi. Areola costa 35 per il PSG nonostante sia ad un anno dalla scadenza di contratto. Meret costa... 35 pure lui. E pensate che la Fiorentina (che si era mossa per prima su di lui) aveva offerto 20 milioni di euro (2 di prestito per due anni con obbligo di riscatto a 18 per non appesantire i prossimi bilanci visto che la Fiorentina non vuole assolutamente privarsi dei suoi gioielli ma anzi avrebbe voluto aggiungerne qualcuno) e si è sentita rispondere è incedibile. Quando sono entrate Roma e Napoli sulla scena il prezzo è quasi raddoppiato. La Fiorentina quindi costretta a uscire dalla competizione, ora vedremo chi la spunterà fra Roma e Napoli. O lui o Areola, quindi."