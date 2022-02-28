Il contratto di Meret con il Napoli scade nel 2023, Fiorentina interessata ad acquistare il portiere

Alex Meret torna nel mirino di Pradè per la prossima stagione, ma tutto dipenderà dalla risoluzione del rebus rinnovi.

Alex Meret torna ad orbitare intorno all'ambiente delle Fiorentina. Secondo quanto infatti riportato da napolimagazine.com, la società toscana starebbe seguendo gli sviluppi legati al contratto in scadenza giugno 2023 del portiere friulano del Napoli, che ha già fatto sapere di essere aperta al rinnovo per prolungare il dualismo con Ospina. La Fiorentina, dal canto suo, avrebbe fatto trapelare di contro l'intenzione di tesserare l'estremo difensore per la prossima stagione, per la quale, nel frattempo, continua a tenere banco la situazione legata a Dragowski, che dopo aver perso la titloarità a beneficio di Terracciano, non è certo della permanenza.

SCONCERTI: ''NON HO MAI PENSATO CHE LA FIORENTINA POTESSE LOTTARE PER ANDARE IN CHAMPIONS''

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