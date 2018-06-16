Carnevale (Udinese): "Meret sarà il portiere titolare dell'Udinese, il presidente ha deciso così"

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: "Meret è uno dei giovani migliori del panorama europeo assieme a Donnarumma e l’Udinese partirà...

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: "Meret è uno dei giovani migliori del panorama europeo assieme a Donnarumma e l’Udinese partirà con lui titolare, il presidente vuole così".

Prosegue sempre sul giovane portiere: "Ci ricorda molto Handanovic, forse tecnicamente è anche più forte. Chi lo prenderà in futuro farà un affare, diventerà fortissimo. Sembra quasi un vecchietto, è molto freddo. In campo internazionale è vero che ha fatto solamente le nazionali giovanili, ma ha una personalità importante che gli permetterà di giocare a livelli alti".